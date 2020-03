So geht es Daniela Katzenbergers (33) Familie in der Quarantäne. Da sich aktuell das Coronavirus weltweit rasant verbreitet, müssen die Bürger vieler Länder in häuslicher Isolation verbringen. Auch in Spanien sind die Menschen von dieser Schutzmaßnahme betroffen, weshalb sich auch die Kultblondine mit ihrer Familie auf Mallorca an die Ausgangssperre halten muss. Das geht ihrer Tochter Sophia Cordalis aber ganz gewaltig gegen den Strich!

Dani verriet am Donnerstag in einer Instagram-Story, dass sie das Gefühl habe, die Quarantäne mache ihrer Vierjährigen am meisten zu schaffen."Die muss halt den ganzen Tag hier hocken. Irgendwann hat man halt alles durchgebastelt und gemalt. Und dem Kind ist ja auch langweilig", erklärte Lucas Cordalis' Frau. Für die Kleine sei es das Schlimmste, keine sozialen Kontakte mehr zu haben.

Sophias (4) Gefühl von Einsamkeit gepaart mit Langeweile ist offenbar schon so groß, dass sie ihre Mutter darum gebeten habe, sie endlich wieder zum Unterricht zu schicken: "Gestern hat sie auch das erste Mal gesagt: 'Mama, bitte darf ich wieder in die Schule? Ich will in die Schule. Ich will zu meinen Freundinnen'", erzählte die Goodbye Deutschland-Beauty.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im März 2020

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im November 2017

Denkt ihr, Daniela wird sich noch etwas einfallen lassen, damit Sophia in der Quarantäne nicht mehr langweilig ist? Ja, ganz bestimmt. Nein, ich glaube, dass sie schon alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de