In derart schwierigen Zeiten muss man kreativ werden! Um die weitere Verbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, sind bereits in etlichen Ländern drastische Maßnahmen ergriffen worden. So hat Spanien beispielsweise eine offizielle Ausgangssperre verhängt: Seit Sonntagmorgen dürfen Anwohner ihre Wohnungen nur noch für dringende Angelegenheiten wie Arztbesuche, zum Einkaufen und zum Arbeiten verlassen. Diese Regelung betrifft auch Familie Katzenberger-Cordalis auf Mallorca: Doch wie vertreiben Daniela (33), Lucas (52) und Sophia (4) sich nun die Zeit, da sie nicht rausgehen dürfen?

Diese Frage beantwortete die Kultblondine jetzt auf ihrem Instagram-Kanal: Dort postete die Beauty unter den Hashtags #Ausgangssperre und #Hausarrest ein Zeitraffervideo, dass ihre kleine Familie bei der "Morgen-Gymnastik" zeigt: Dani, Sophia und Lucas haben es sich in ihren Pyjamas auf dem Wohnzimmerteppich gemütlich gemacht und vollziehen dort verschiedene Übungen – vom klassischen Stretching bis hin zu Yoga-Figuren wie dem herabschauenden Hund ist alles dabei. Besonders süß an der Aufnahme: Die Vierjährige macht ihren Eltern alles hoch motiviert nach!

Doch offenbar macht die Ausgangssperre Dani trotz sportlicher Ablenkungen ein bisschen zu schaffen: In einem weiteren Clip lässt die 33-Jährige sich nämlich mit dem Gesicht nach unten auf ihre Couch fallen und schreibt dazu: #Hausarrest, #IchDrehAb und #Verdammt. Was sagt ihr zu Danielas Ablenkungsprogramm für die Zeit Zuhause? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia und Ehemann Lucas Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia und Ehemann Lucas Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Dani Katzenberger während der Ausgangssperre in Spanien



