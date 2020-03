Die Let's Dance-Promis performen heute vor leeren Rängen – und zwar komplett leeren! Die dritte Liveshow vergangene Woche fand im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus nur vor einem ganz kleinen Publikum statt, nämlich den Freunden und Familien der Kandidaten und Profis. Doch die Lage spitzt sich weiter zu, sodass sich die Verantwortlichen dazu entschlossen haben, überhaupt keine Zuschauer im Studio zuzulassen. Das heißt, auch Laura Müller (19) muss auf die Anwesenheit ihres Freundes Michael Wendler (47) verzichten.

Auf dem Instagram-Kanal von "Let's Dance" erklärte Moderatorin Victoria Swarovski (26): "In Absprache mit den Behörden haben wir uns dazu entschieden, am Freitag kein Publikum im Studio zu haben." Nur die Moderatoren, die Juroren, die Paare und das Team werden vor Ort sein. Der Wendler muss Lauras Auftritt also vor der heimischen Mattscheibe verfolgen. Vermutlich ist das halb so wild: In den vergangenen Tagen verbrachte der Sänger sowieso die meiste Zeit zu Hause, wie seine Partnerin in ihrer Story betonte: "Wir gehen maximal einkaufen. Alle vier, fünf Tage kaufen wir frisch ein. Wir horten nicht, wir tätigen keine Hamsterkäufe. Wir halten uns in der Wohnung auf."

Viele Fans können überhaupt nicht verstehen, dass die Promis noch immer trainieren. Schließlich habe Angela Merkel (65) in ihrer TV-Ansprache deutlich gemacht, dass man mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander halten solle. Beim Tanzen ist das aber gar nicht möglich. Auch Laura betont, dass es sehr schwierig sei, die Sendung zurzeit umzusetzen. "Aber ich denke, wenn jeder von uns sich an die Regeln hält, die nun mal nicht ganz einfach sind, weil sich keiner einschränken lassen möchte, dann haben wir es auch ganz schnell geschafft", stellte sie klar.

Let's Dance, RTL Laura Müller und Christian Polanc in der dritten "Let's Dance"-Show

Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, "Let's Dance"-Kandidatin



