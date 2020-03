Jasmin Tawil (37) platzt vor Stolz! Völlig überraschend gab die ehemalige GZSZ-Darstellerin im September bekannt, bereits vor einiger Zeit Mutter geworden zu sein. Nachdem zunächst nur wenige Details über ihren Sohn Ocean Malik bekannt waren, teilt die Schauspielerin mittlerweile regelmäßig niedliche Clips und Schnappschüsse von ihrem Kind. Ihr neuestes Video zeigt nun, wie groß Ocean schon ist. Er hat sogar schon zwei Zähnchen!

Auf Instagram veröffentlichte Jasmin nun ein aktuelles Video von ihrem Kleinen aus ihrem neuen Zuhause in Huntington Beach, Kalifornien. In dem 19-sekündigen Clip lacht Ocean aus vollem Herzen. Sein Lachen ist offenbar ansteckend, denn auch die 37-Jährige fängt nach einigen Sekunden an, mitzukichern. Ob sie damit auch ihre Freude über das ausdrücken möchte, was da aus Oceans weit aufgerissenen Mund hervorlugt? Aus der Mitte seines Unterkiefers sind bereits die ersten zwei Milchzähne gesprossen.

Erst vor Kurzem wagte die kleine Familie in der Stadt nahe Los Angeles einen Neuanfang. "Ich bin als Live-in-Nanny am Start", verriet die gebürtige Berlinerin gegenüber Promiflash. Zuvor lebte Jasmin mehrere Jahre auf Hawaii, wo Ocean auch geboren wurde.

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawils Sohn Ocean Malik

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil und Ocean Malik Tawil auf einem Spielplatz im Januar 2020

Wie findet ihr das Video? Total niedlich! Es geht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de