Erst vor wenigen Tagen gab Vivian Cole extrem private Details über ihre Vergangenheit preis. In einem Interview teilte die aktuelle Kandidatin von Germany's next Topmodel mit, an Depressionen gelitten zu haben. In diesem Zusammenhang habe sie sogar an Suizid gedacht. Auch habe Vivian selbstverletzendes Verhalten an den Tag gelegt und sich an ihren Oberarmen geritzt. Für die Narben, die natürlich auch heute noch sichtbar sind, wurde das Model früher übel angegangen, wie es Promiflash nun verrät.

Schon in der Schule sei Vivian immer wieder Anfeindungen ihrer Mitmenschen ausgesetzt gewesen. Sie selbst sagt von sich, sie habe damals anders ausgesehen als andere, sie sei "nicht so hübsch" gewesen. "Ich wurde für meine ruhige Art fertiggemacht und auch für meine Narben", offenbart die Münchnerin im Gespräch mit Promiflash. Das habe sie mittlerweile allerdings stärker gemacht, auch wenn es eine schwere Zeit gewesen sei.

Negativität muss Vivian nun wieder erfahren und zwar in Form von gemeinen Kommentaren im Netz. Schließlich bietet sie seit ihrer GNTM-Teilnahme und dem Schritt in die Öffentlichkeit eine größere Angriffsfläche. "Ein Kommentar war, dass ich ekelhaft aussehe, weil ich sehr schlank bin", erklärt die 21-Jährige. Sie selbst treffe so etwas nicht. Vivian mache sich allerdings Sorgen, dass Mädchen, die einen ähnlichen Körperbau wie sie haben, solche Zeilen lesen und sich deshalb Gedanken machen.

Anzeige

Instagram / vivian.gntm2020.official Vivian Cole, Model

Anzeige

Instagram / vivian.gntm2020.official Vivian, GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / vivianelizabeth_ Vivian, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de