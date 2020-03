So schlimm waren Vivian Coles Depressionen! Die Münchnerin zeigt bei Germany's next Topmodel nicht nur ihr Können auf dem Laufsteg, sondern auch ihre verletzliche Seite: Sie gab zu, lange Zeit an Depressionen gelitten zu haben. Im Promiflash-Interview erklärte die Beauty, mit diesem offenen Zugang anderen Betroffenen Mut machen zu wollen. Nun sprach Vivian erstmals darüber, wie schlecht es ihr damals wirklich ging. In der schlimmsten Phase hatte sie sogar Selbstmordgedanken.

Seit ihrem achten Lebensjahr litt Vivian an der psychischen Krankheit. "Ich hab gemerkt, dass was nicht stimmt, als ich dachte, ich will hier gar nicht mehr sein. Wieso bin ich nicht wie alle anderen, warum kann ich nicht normal sein, wieso habe sich solche Gedanken?", schilderte die 21-Jährige im taff-Interview. Mit neun Jahren habe sie sich das erste Mal selbst verletzt, vier Jahre später habe sie dann mit dem Ritzen angefangen. Den Moment als ihre Mutter, ihre Wunden das erste Mal gesehen habe, werde Vivian nie vergessen. "Weil es mir das Herz bricht", gestand sie unter Tränen. Ihre Mama habe sie damals in der Umkleidekabine überrascht und sei dann weinend aus dem Geschäft gerannt.

Obwohl die Hair- and Make-up-Artistin fortan die Unterstützung ihrer Eltern hatte, hätten diese sich oft machtlos gefühlt. Ausgerechnet der Tod ihres Vaters vor rund einem Jahr führte schließlich zum Wendepunkt: "Ich habe es geschafft, aus meiner Depression rauszukommen, aber das heißt nicht, dass sie nicht wiederkehren kann." Aktuell sei Vivian jedoch das erste Mal in ihrem Leben stabil.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / vivian.gntm2020.official Vivian Cole von GNTM auf einer Filmpremiere, 2020 in Berlin

Instagram / vivianelizabeth_ Vivian, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / vivianelizabeth_ GNTM-Kandidatin Vivian



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de