Miley Cyrus (27) möchte ihren Fans während der aktuellen Krisensituation Mut machen. Im Moment ist die ganze Welt von der Corona-Pandemie betroffen – in vielen Ländern wird den Menschen geraten, nicht mehr vor die Türe zu gehen, Betroffene befinden sich in Quarantäne. Das soziale Leben ist so gut wie eingestellt – zahlreiche Konzerte von Stars und Sternchen sind abgesagt. Auch Superstar Miley bleibt aktuell zuhause – und möchte mit guter Stimmung Fans in ähnlichen Situationen beistehen: mit einer Online-Talkshow!

Von Montag bis Freitag können die Supporter die "Wrecking Ball"-Interpretin täglich auf Instagram eine Stunde lang bei ihrer Live-Show verfolgen. Mit dieser Social-Media-Rückmeldung möchte Miley ihre Fans unterstützen und mit ihren zugeschalteten Promi-Gästen darüber reden, wie man sich diese schwere Zeit so angenehm wie möglich gestalten kann. Nach einer Unterhaltung mit einem Virologen chattete Miley unter anderem auch bereits mit Musik-Freundin Demi Lovato (27). Die beiden Mega-Stars gaben dabei den Followern coole Beschäftigungs-Tipps in Quarantäne. Demi verbringt aktuell die Zeit bei ihrer Familie – bemüht sich aber dennoch auch um ihre psychische Gesundheit: "Mit meinem Therapeuten halte ich virtuelle Sitzungen ab", offenbarte sie.

Miley hingegen ist aktuell abgeschottet von ihrer Familie. Ihre Eltern Billy Ray (58) und Tish (52) sind in Tennessee. Ob sich die Beauty allerdings auf den Support von ihrem Freund Cody Simpson (23) freuen darf, ist nicht bekannt. Was sicher ist – Mileys Hunde kuscheln in dieser Zeit ausgiebig mit ihrem Frauchen!

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus bei ihrer Instagram-Show

Getty Images Sängerin Demi Lovato

Instagram / codysimpson Cody Simpson, Musiker



