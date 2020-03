Bei Josephine Welsch geht es jetzt richtig rund! Aktuell ist die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zum zweiten Mal schwanger – aber dafür gleich doppelt! Nach ihrem erstgeborenen Söhnchen Tristan erwarten die TV-Beauty und ihr Partner Robert Dallmann aktuell Zwillinge! Mittlerweile befindet sich die werdende Mutter bereits auf der Zielgeraden zur Geburt und das sieht man der Schauspielerin auch an: Sie trägt eine ganz schön beachtliche Wölbung vor sich her. Fragt sich nur, wie viele Kilos Josie während ihrer Schwangerschaft zugenommen hat!

Diese Frage beantwortet die Dreifach-Mama in spe in einem neuen Post auf ihrem Instagram-Account. Tristan habe ihren Körper nach der ersten Schwangerschaft bereits "ausgesaugt", gerade mal acht Kilo nahm Josephine während dieser Kugelzeit zu. Das ist offenbar nichts gegen ihre aktuelle Zunahme: "Diesmal sind es bis jetzt 18 Kilo, aber die zwei Würmchen wiegen aktuell auch grad schon jeweils um die 2.600 Gramm. [...] Ich finde es immer noch unglaublich, dass ich es bis jetzt geschafft habe, die Kleinen in mir zu behalten", zeigt sich Josie erstaunt darüber, noch nicht entbunden zu haben.

Besonders lustig: Von hinten sind der Blondine ihre anderen Umstände kaum anzusehen – lediglich von der Seite erkennt man ihre große Kugel! Die üppige Körpermitte bringt allerdings einige Wehwehchen mit sich: "Ich bin 165 Zentimeter groß und fühle mich genauso breit nach vorne raus. [...] Ich gebe mir die ganze Zeit Mühe, nicht so ins Holzkreuz zu fallen und den Bauch in mir zu tragen statt vor mir her, das soll entlastend sein für den Rücken, aber langsam geht das einfach nicht mehr", bedauert die TV-Beauty. Bleibt abzuwarten, wann die Entbindung tatsächlich ansteht.

Instagram / josephine_welsch Josephine Welschs Sohn Tristan

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, Schauspielerin

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch im März 2020



