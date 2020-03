Jenna Dewan (39) schwelgt im Mutterglück! Vor zwei Wochen wurde die Schauspielerin zum zweiten Mal Mama und machte ihre Tochter Everly Tatum (6) zur großen Schwester: Am 6. März erblickte Callum Michael Rebel Kazee das Licht der Welt. Und die "Step Up"-Darstellerin könnte die Zeit mit ihrem kleinen Fratz wohl kaum mehr genießen. Das bewies Jenna jetzt mit einem süßen Foto im Netz!

In ihrer Instagram-Story teilte die Hollywood-Beauty ein Bild, auf dem sie mit ihrem Baby zu sehen ist. Die frischgebackene Mama scheint sich eine kleine Auszeit mit ihrem Sohn zu gönnen: Callum liegt auf dem Schnappschuss seelenruhig auf ihrer Brust und scheint sich pudelwohl in den Armen seiner Mama zu fühlen. Und der Brünetten geht es offenbar genauso: Sie lächelt auf der Aufnahme zufrieden in die Kamera und schrieb zu dem Post: "Ein neuer Tag, eine neue Schmuseeinheit."

Die 39-Jährige und ihre Familie befinden sich aktuell wegen der Coronavirus-Krise in Quarantäne. Ihre Tochter Everly nutzt die Zeit offenbar für kleine Turnübungen: Vor wenigen Tagen postete Jenna ein Bild, auf dem die Sechsjährige sich auf einem Sitzkissen verbiegt. "Der zweite Tag der sozialen Distanzierung läuft super", kommentierte die Ex von Schauspieler Channing Tatum das Bild.

Jenna Dewan und ihr Sohn Callum im März 2020

Jenna Dewan im Mai 2018 in Las Vegas

Everly Tatum im März 2020



