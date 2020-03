John Legend (41) genießt die freien Tage mit seinen Kindern. Mit Chrissy Teigen (34) zusammen hat der Sänger Söhnchen Miles (1) und Tochter Luna (3). Trotz der Einschränkung, wegen der Corona-Krise zu Hause zu bleiben, lassen sich die Stars den Spaß am Familienleben nicht nehmen. Chrissy teilte nun ein Foto, das die Familie unbesorgt daheim zeigt. Nur mit Badeshorts bekleidet strahlt John mit seinen Kindern an der Seite in die Kamera.

Auf den zwei Fotos, die die 34-Jährige auf Instagram teilte, sieht man ihre Familie in passenden Badeoutfits. "Ich habe Krabben", schrieb das Model unter den Post. Damit spielt sie auf den Partnerlook von John und Miles an. Beide tragen die gleichen Badeshorts, auf denen die roten Schalentiere aufgedruckt sind. Töchterchen Luna, die auf einem der Fotos neben ihrem Papa steht, trägt einen Bikini mit blauen Details.

Dass die globale Krise nicht eintönig sein muss, haben die vier diese Woche bereits bewiesen. Wie auch Coldplay-Frontman Chris Martin (43) gab John ein kostenloses Mini-Konzert von zu Hause aus. "Soziale Distanzierung ist wichtig. Aber das heißt nicht, dass es langweilig werden muss", schrieb er auf Instagram.

