Sophia Vegas (32) zaubert ihren Fans ein Lachen ins Gesicht! Wie viele US-Bürger befinden sich auch die Wahl-Amerikanerin, ihr Mann Daniel Charlier und Töchterchen Amanda aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie in freiwilliger Quarantäne zu Hause. An ihre Follower denkt die Reality-TV-Lady aber dennoch und postet weiterhin fleißig Updates aus ihrem Leben. Zuletzt veröffentlichte sie nun einige Throwback-Fotos aus ihrem jüngsten Strandurlaub – ein eher ungewöhnlicher Schnappschuss in der Reihe brachte Sophias Abonnenten jetzt zum Schmunzeln.

Via Instagram teilte die Blondine nun ein Bild, bei dem man zunächst etwas genauer hinsehen muss – aber der Schein trügt nicht: Tatsächlich balanciert Sophia auf dem Bikini-Pic ein Cocktailglas auf ihrem blanken Hintern! "Ich finde, das ist eine gute Idee für alle boss ladys unter uns, die beste Kehrseite als Bar umzugestalten", schreibt das Kurvenwunder in der Bildunterschrift und witzelt weiter: "Mein Mann hat es jedenfalls genossen."

Unter dem Beitrag finden sich gemischte Meinungen: Der Großteil der User feiert die Beauty zwar für die "urkomische" Aktion – doch ein paar Hater finden die Aufnahme "unmöglich" und "total sexistisch". Letzteren rät Sophia schon vorsorglich in ihrem Posting: "Falls euch das nicht gefällt, bye B***es." Was sagt ihr zu dem Foto? Stimmt ab!

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas

Was sagt ihr zu Sophias Foto? Ich finde es megawitzig! Geht gar nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



