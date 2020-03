Was für ein seltener Anblick! YouTube-Star Heiko Lochmann (20) ist seit nunmehr drei Jahren in festen Händen. Sein Liebesleben versucht der Zwillingsbruder von Roman Lochmann (20) aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Gemeinsame Bilder mit seiner Freundin Steffi sucht man daher auf seinen Social-Media-Kanälen fast vergebens. Nachdem er im Januar das erste Pärchenfoto hochgeladen hat, überraschte der Sänger seine Fans nun mit einem weiteren Schnappschuss!

In seinem neusten Instagram-Posting zeigt sich Heiko ganz verschmust mit seiner Freundin. Die beiden sitzen entspannt in der Sonne, während der 20-Jährige seine Liebste ganz zärtlich auf den Kopf küsst. Wie der Lockenkopf in der Bildunterschrift bekannt gibt, sei das Foto aber nicht aktuell, sondern bereits im vergangenen Sommer entstanden. Bei seiner 1,6-Millionen-Follower-Community scheint das Erinnerungsbild dennoch gut anzukommen: Nach nur zwei Stunden zählte der Post schon über 20.000 Likes.

Auch wenn Heiko nur selten gemeinsame Bilder mit seiner Freundin teilt und die Beziehung größtenteils privat halten will, so hat er doch ein paar persönliche Details offenbart. "Mit Steffi hatte ich das erste Mal Sex mit Liebe, das ist einfach viel schöner als alles andere", plauderte er etwa vor wenigen Monaten im Interview mit Bild aus.

Anzeige

Instagram / heikolochmann Heiko Lochmann mit seiner Freundin Steffi

Anzeige

Instagram / heikolochmann Heiko Lochmann und seine Freundin Steffi in Kitzbühel

Anzeige

Getty Images Heiko Lochmann im Juni 2018 in Wien



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de