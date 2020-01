Was für ein süßes Insta-Debüt! Mit dieser Nachricht brach Heiko Lochmann (20) bestimmt viele Fan-Herzen: In einem Interview verriet der YouTuber, dass er eine feste Freundin hat: Steffi! Er plauderte sogar aus, dass er mit seiner Liebsten zum ersten Mal Sex mit Liebe erlebt hätte. Gemeinsame Fotos von ihm und der Frankfurterin suchte man allerdings vergeblich – bis jetzt. Nun teilte der 20-Jährige das erste Couple-Pic.

Und das Pärchen-Bild ist an Romantik kaum zu übertreffen! In dicken Winterklamotten eingemummelt küssen sich Heiko und Steffi in einer schneebedeckten Winterlandschaft. Zu dem süßen Schnappschuss auf Instagram postete der Ex-Let's Dance-Kandidat lediglich ein Herz-Emoji. Heikos Follower waren angesichts des Fotos absolut entzückt: "Ihr seid so süß zusammen", "Darauf hat jeder gewartet" und "Ich weine nicht, ihr weint", lauteten unter anderem drei Kommentare unter dem Bild.

Die Fans sollten nun aber nicht auf zu viele Beziehungs-Details hoffen. Im Promiflash-Interview machte der Netzstar nämlich deutlich: "Trotzdem ändert sich nichts an der Tatsache, dass wir versuchen, unser Privatleben privat zu halten – bis zu einem gewissen Maß. So wird das auch in Zukunft weiterlaufen. Man muss nicht alles mit der Welt teilen, gerade bei solchen Themen", sagte er im November.

Getty Images Sänger Heiko Lochmann

Getty Images Heiko und Roman Lochmann auf der Berlin Fashion Week 2018

Instagram / heikolochmann Heiko Lochmann in New York, Juni 2019

