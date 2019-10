Heiko Lochmann (20) plaudert über sein Privatleben! Der beliebte Webstar bildet seit Jahren zusammen mit seinem Bruder Roman (20) das Duo Die Lochis. Die Zwillinge sind dafür bekannt, beinahe jeden Spaß mitzumachen und nicht gerade verklemmt zu sein. Zum Abschluss ihrer YouTube und Band-Karriere machten die beiden nun offene Geständnisse. Sie sprachen über ihren ersten Sex-Erfahrungen: Dabei verriet Heiko auch, dass er eine Freundin hat.

Im Interview mit Bild gaben die einstigen Let's Dance-Teilnehmer nun ein paar Einblicke in ihr Leben abseits der Kameras, das sie auch in ihrer Autobiografie "Willkommen Realität" festhalten. Bei der Frage zum ersten Mal offenbarte Heiko dann: "Ich war auch fünfzehn, es war auf einer House-Party. Nicht ganz nüchtern. War nicht so toll, wie immer alle sagen." Aus dieser Erfahrung hat der heute 20-Jährige allerdings gelernt. "Mit Steffi hatte ich das erste Mal Sex mit Liebe, das ist einfach viel schöner als alles andere", fügte er hinzu und machte damit erstmals seine Partnerin öffentlich. Gemeinsame Fotos von ihm und der Frankfurterin sucht man allerdings vergeblich. Wie lange die beiden ein Paar sind, behielt Heiko ebenfalls für sich.

Während Heiko sich vermutlich nicht so gut an seine erste Betterfahrung erinnern kann, wird Roman die Details seiner Lakenpremiere wohl nicht so schnell vergessen. Die Eltern seiner Sexpartnerin kamen früher nach Hause, als gedacht. "Ich habe mich nackt im Kleiderschrank versteckt! War wie in einem schlechten Film. Na ja, Hose drüber und aus dem Fenster raus. Ich bin aus dem zweiten Stock über das Garagendach gehüpft", berichtete der Lockenkopf über den Moment vor gut fünf Jahren.

Getty Images Roman und Heiko Lochmann im November 2018 in Berlin

Instagram / steffigsw Heiko Lochmanns Freundin Steffi

Instagram / romanlochmann Roman Lochmann mit der Biografie der Lochis

