Rafael van der Vaart (37) teilt sein Liebesglück im Netz! Nach der gescheiterten Beziehung mit Sylvie Meis (41) scheint der frühere Fußballprofi nun seine große Liebe gefunden zu haben. Seit 2016 ist der Sportler mit Handballspielerin Estavana Polman (27) zusammen. Dabei stellt das Paar seine Zuneigung mit regelmäßigen Turtelbildern im Netz zur Schau. Zum Anlass des vierten Jahrestags teilte der Ex-Kicker jetzt rührende Worte an seine Liebste!

"Heute sind wir vier Jahre zusammen", verkündete Rafael stolz mit einem neuen Pärchenbild via Instagram. Dabei kann sich der gebürtige Niederländer kaum noch eine Sekunde ohne seine Partnerin an der Seite vorstellen. "Selbst wenn wir zusammen eingesperrt sind, fühlt es sich so gut an", schwärmte der 37-Jährige. Aufgrund der aktuellen Umstände muss der ehemalige HSV-Fußballer derzeit aber auch gar nicht auf seine Freundin verzichten.

Bereits Ende des vergangenen Jahres sorgte das verliebte Paar in der Öffentlichkeit für Aufsehen. Bei der Sports Gala 2019 in Amsterdam konnten sie kaum die Finger voneinander lassen. Mit mehreren Küsschen und Körperkontakt spazierte das Couple über den roten Teppich.

Anzeige

Instagram / rafaelvdvaart Rafael van der Vaart und Estavana Polman im Februar 2020

Anzeige

Actionpress/ MAGICS Rafael van der Vaart, ehemaliger Fußballspieler

Anzeige

MEGA Rafael van der Vaart und Estavana Polman bei der Sports Gala 2019

Wusstet ihr, dass Rafael und Estavana schon seit vier Jahren zusammen sind? Ja, das wusste ich! Nein, das überrascht mich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de