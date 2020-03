Wie steht Amira Pocher zum aktuellen Diss-Marathon ihres Liebsten? Seit Kurzem versorgt Oliver Pocher (42) seine Fans via Social Media täglich mit neuen Postings, in denen er zahlreiche Influencer auf die Schippe nimmt. Sarah (28) und Dominic Harrison (28), Yeliz Koc (26) und Johannes Haller (32) sowie Anne Wünsche (28) und Senna (40), gehören zu seinen Promi-Opfern. Doch was sagt eigentlich seine Frau zu den stetigen Provokationen ihres Mannes im Netz? Amira hat sich jetzt in der Sache zu Wort gemeldet.

"Folgendes: Es gibt kein "uns" in dieser Geschichte, denn Oli steht alleine vor dieser Kamera und sagt diese Sachen alleine und das mach' nicht ich", stellt die frischgebackene Mutter via eigener Instagram-Story klar. Sie habe keine Lust mehr, ständig für die Aktionen ihres Partners mitverantwortlich gemacht zu werden und betont deswegen gegenüber ihren Followern, dass diese sich mit ihrer Kritik in Zukunft nicht mehr an sie richten sollen."Ich kann dafür nichts und ich habe damit nichts zu tun", erklärt sie.

Die brünette Beauty offenbart ihren Fans in diesem Zusammenhang weiter, wie schlimm die Hetze gegen das Paar teilweise sei. "Wir bekommen jeden Tag Morddrohungen", beklagt sie sich, habe sich aber mittlerweile daran gewöhnt.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher

Instagram / amirapocher Amira Pocher

Adolph,Christopher Amira M. Aly und Oliver Pocher 2019



