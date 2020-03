Jenna Dewan (39) schwebt zurzeit im absoluten Mutterglück! Am 6. März wurde die Ex von Channing Tatum (39) zum zweiten Mal Mutter: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Steve Kazee (44) freut sie sich seitdem über ihren süßen Neugeborenen namens Callum Michael Rebel Kazee. Seither lässt die Schauspielerin ihre Community an jeder Menge Alltags-Aufnahmen mit Kind und Kegel teilhaben. Sogar die Füttereinheiten ihres kleinen Söhnchens zeigt sie!

In ihrer Instagram-Story hält Jenna ihr Familien-Glück fest: Mit einem drolligen Filter im Gesicht knipst sie einen besonders innigen Moment mit ihrem Sohnemann – das Pic zeigt sie beim Stillen! Wie sehr sie Augenblicke wie diese genießt, wird in der Bildunterschrift deutlich: "Die beste Version eines Murmeltier-Tags", freut sich die 39-Jährige über die Kuscheleinheit mit Everly Tatums (6) kleinem Bruder!

Ein weiterer Clip unterstreicht Jennas Glücksgefühle nochmals mehr: Dieses Mal sind Callums Beinchen zu sehen: "Ich kriege von diesen Füßen einfach nicht genug", platzt die US-Amerikanerin geradezu vor Liebe und Stolz! Würdet ihr euch weitere Mama-Kind-Beiträge von Jenna wünschen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Anzeige

Instagram / jennadewan Steve Kazee und sein Sohn Callum

Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihr Baby

Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihr Sohn



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de