Am Mittwoch ist endlich so weit: Die erste Folge von Promis unter Palmen wird über die Fernsehbildschirme flimmern – besonders spannend: Bei dem Format feiern die einstigen Turteltauben Tobias Wegener (26) und Janine Pink (32) eine überraschende Reunion. Seit ihr dramatischen Trennung im Sommer haben die beiden nicht mehr miteinander gesprochen. Mitstreiter Ronald Schill (61) verriet Promiflash schon jetzt: Das Wiedersehen der zwei wird verdammt aufregend.

"Das war bei den beiden ganz großes Kino, weil die beiden mal verliebt waren", erklärte er im Gespräch mit Promiflash. Nach dem Liebes-Aus bei den Dreharbeiten unvorbereitet aufeinanderzutreffen sei für beide sehr unangenehm gewesen. Auch er habe sich gefragt, wie Tobi und Janine miteinander umgehen würden. Konkrete Details wollte der Unternehmer nicht schildern, nur so viel: "Da kam es zu herzzerreißenden und theatralische Szenen zwischen den beiden. Also, das war ganz toll."

Tobi hat selbst zugegeben, dass Janines "Promis unter Palmen"-Teilnahme zunächst ein großer Schock für ihn gewesen sei. Als er den verdaut hatte, sei der Umgang aber respektvoll und menschlich gewesen. "Es war einfach so, wie zwei Erwachsene mit so einer Ausnahmesituation am besten umgehen", stellte er fest.

SAT.1/Richard Hübner Janine Pink, Teilnehmerin von "Promis unter Palmen"

Getty Images Ronald Schill im August 2014

SAT.1 / Richard Hübner Tobias Wegener, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"



