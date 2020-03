Süße Überraschung bei Kevin Hart (40) und seiner Frau Eniko Hart (35). Bei den beiden wird Familie großgeschrieben: Der Schauspieler und seine Partnerin haben bereits den gemeinsamen Sohn Kenzo Kash (2) und Kevin brachte aus einer früheren Beziehung zudem seine Tochter Heaven und Sohn Hendrix mit in die Ehe. Jetzt will sich die fünfköpfige Familie scheinbar vergrößern: Eniko ist zum zweiten Mal schwanger!

Das verriet Eniko ihren Fans auf Instagram. Sie teilte am Dienstag ein eindeutiges Bild im Netz: Auf der Aufnahme zeigt sie ihren Körper im Profil in einem völlig transparenten Kleid – und man sieht deutlich ihren runden Babybauch. "Inmitten all dessen, sind wir dankbar und könnten nicht glücklicher sein. Bald eine sechsköpfige Familie", schrieb sie zu dem Posting.

Ihre Fans und Freunde sind über diese zuckersüßen News mehr als begeistert. "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch! Ich habe darauf gewartet. Ich hoffe, es wird ein Mädchen", "Ich freue mich so für euch" und "Was für ein Segen", kommentierten Bekannte des Paares unter dem Beitrag.

Instagram / kevinhart4real Enico und Kevin Hart mit ihren Kindern

Instagram / enikohart Kevin Hart mit seiner Frau Eniko und seinen Kindern

Instagram / enikohart Eniko und Kevin Hart



