Der Kleine ist doch wirklich zuckersüß! Im November 2017 bekamen Comedian Kevin Hart (40) und seine Frau Eniko (35) Nachwuchs: Ihr Söhnchen Kenzo Kash (1) ist das pure Glück der stolzen Eltern. Regelmäßig teilt seine Mama niedliche Schnappschüsse in den sozialen Medien – egal ob beim Plantschen im Pool, beim Spazieren gehen oder entspannt am Strand. Die Community ist regelrecht hingerissen von dem Wonneproppen.

Bei Instagram lässt der Einjährige schon so einige Herzen höherschlagen! Erst vor wenigen Tagen hatten Mami Eniko und ihr Kind ordentlich Spaß auf einer Kürbis-Farm. "Ich habe den süßesten Kürbis gefunden", schrieb die 35-Jährige und krallte sich den kleinen Racker. In einem älteren Post zeigte sich der Sohn des Schauspielers frisch geduscht in seinem kuscheligen Teddy-Bademantel und erntete dafür zahlreiche Komplimente. "Er ist wirklich der Süßeste!", schrieb ein Nutzer.

Doch nicht nur in den sozialen Netzwerken der Beauty ist ihr Sprössling ein Star – Baby Kenzo hat sogar schon sein eigenes Instagram-Profil! Mit knapp 80.000 Followern hat der Junge eine ganze Fan-Gemeinde im Rücken, die gespannt auf neue Posts wartet.

Instagram / enikohart Kenzo Hart, Oktober 2019

Instagram / enikohart Kenzo Hart im September 2019

Instagram / kenzos.world Kenzo Hart im August 2017

