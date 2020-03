Schon bald sind sie zu viert! Vergangenen Dienstag verkündete Anna-Maria Zimmermann (31) süße Neuigkeiten: Gemeinsam mit ihrem Mann Christian erwartet die Schlagersängerin das zweite Kind! Ihr Sohn Matti hatte bereits im Dezember 2017 das Licht der Welt erblickt – und ist somit aktuell zwei Jahre alt. Weiß der Kleine überhaupt schon Bescheid und begreift, dass er demnächst ein großer Bruder wird?

Unter anderem diese Fragen beantwortete Anna-Maria nun in einem Instagram-Livestream anlässlich ihrer Schwangerschaft. "Na ja, er versteht es noch nicht so richtig", berichtete die Musikerin. "Aber bei Matti ist es so, wenn du ihn fragst, was hat denn Mama im Bauch, dann sagt er 'ein Baby'." Ihre Hebamme habe ihr jedoch abgeraten, dem Zweijährigen schon von ihrer Schwangerschaft zu erzählen. "Da es für Kinder eine wahnsinnig lange Zeit ist, weil sie es irgendwann nicht mehr abwarten können", erklärte die einstige DSDS-Kandidatin.

Auch wenn Anna-Maria sich bereits auf die kommende Zeit als zweifache Mama freut, musste sie jetzt zugeben: Sie habe Angst davor gehabt, erneut schwanger zu sein! Der Grund: In ihrem Freundeskreis habe sie in den vergangenen Monaten immer wieder die Probleme von anderen schwangeren Frauen verfolgt und sei deswegen ziemlich in Sorge gewesen.

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann mit ihrem Sohn Matti

