Überraschendes Geständnis von dem ehemaligen Der Bachelor-Babe Viola Kraus (29): Die Münchnerin wäre eigentlich für den Cast der zweiten Staffel Bachelor in Paradise vorgesehen gewesen. In der ersten Staffel lief es eigentlich nicht ganz so gut für Viola, sie kassierte einen Korb nach dem anderen. Davon ließ sich die Beauty aber nicht unterkriegen und wollte im Jahr darauf nochmal ihr Glück versuchen – doch dann kam alles anders, wie sie im Promiflash-Interview verriet.

"Es war schon so, dass ich angefragt war und auch eingeplant gewesen wäre. Allerdings war es bei mir jetzt auch so, dass ich im Nachhinein froh bin, es nicht gemacht zu haben", erinnert sich Viola im Gespräch mit Promiflash. Sie habe kurz vor Drehbeginn wieder mehr Kontakt mit einer Urlaubsliebelei von früher aufgebaut: "Er ist Australier, und wir haben uns vor Jahren in Mexiko kennengelernt. Wir wollten uns seitdem wiedersehen, aber es kam immer so viel dazwischen." Die Distanz und das Leben machte den beiden immer einen Strich durch die Rechnung. Doch zu dieser Zeit fasst Viola einen Entschluss: Sie will ihm eine Chance geben. Kurzerhand sagt sie BiP ab und trifft sich mit dem vermeintlichen Traummann für gemeinsame Wochen in Bali. Auch wenn daraus vorerst nichts wurde, bereut sie diese Entscheidung bis heute nicht.

Viola ist aber nicht die einzige Rosensammlerin, die spontan auf die Teilnahme bei der zweiten Ausgabe der TV-Resterampe verzichtet hat. So sagte auch Kristina Yantsen, die Gewinnerin der Daniel Völz (35)-Staffel, kurzfristig ab. Sie hatte zu der Zeit ihren Traummann privat kennengelernt und wollte sich lieber auf ihn konzentrieren.

