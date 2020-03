Das ist Birte Glangs (39) Liebes-Geheimnis! Ihre Alles was zählt-Rolle der Lena Öztürk ist seit einigen Wochen wieder Single. Sie hatte ihren Ehemann Marian (Sam Eisenstein, 47) nach acht Jahren Beziehung betrogen. Birte selbst führt dagegen seit 2008 eine glückliche Ehe mit André Tegeler. Der DJ und die Schauspielerin haben sogar einen gemeinsamen Sohn. Im Promiflash-Interview verriet die Blondine nun, warum es so gut mit ihrem Partner klappt!

"Der große Vorteil bei uns ist, dass wir beide immer recht flexibel in unseren Jobs waren und ich mal mit André auf Tour sein konnte und er mich auch mal beim Dreh begleitet hat", erklärte die 39-Jährige. Das Paar arbeitet jedoch auch zusammen. 2017 brachten sie mit "Move it Mama" ein gemeinsames Fitnessprogramm raus – ein Tool, mit dem Birte Frauen nach der Entbindung Übungen für die Rückbildung präsentiert. "André war bei jedem einzelnen Dreh während und nach meiner Schwangerschaft dabei", erinnert sie sich. Insofern kenne jeder das Leben des anderen und sie seien füreinander gegenseitig die besten Berater.

Und noch etwas ist Birte und ihrem Mann wichtig: Transparenz! "Ich glaube, es hilft echt, dass wir über alles reden", so die gebürtige Recklinghausenerin im Promiflash-Gespräch. Das Beziehungs-Aus ihrer Serienrolle brachte Birte aber auch dazu, ihre eigene Ehe zu reflektieren: "Ich habe mir so gedacht: 'Wow, was habe ich eigentlich da?' Das ist echt ein Knaller, dass wir nach so vielen Jahren noch so happy sind."

Instagram / birteglang Birte Glang und DJ Moguai mit ihrem Sohn

Getty Images Birte Glang bei der "Club der Roten Baender - Wie alles begann"-Premiere

Instagram / birteglang Birte Glang und DJ Moguai, Weihnachten 2020



