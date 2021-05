Birte Glang (41) schwelgt im Mutterglück! Die Schauspielerin wurde durch Alles was zählt einem großen Publikum bekannt. Im vergangenen Jahr stieg sie allerdings aus der Serie aus, um mehr Zeit mit ihrem Mann DJ Moguai und ihrem Sohn verbringen zu können. Der kleine Cooper, der 2017 das Licht der Welt erblickte, wird sich die Zeit mit seiner Mama schon bald jedoch nicht nur mit seinem Vater, sondern auch mit seinem Geschwisterchen teilen müssen: Birte ist wieder schwanger!

In einem Gespräch mit Bild verkündete der Serienstar die frohe Botschaft jetzt selbst – und ganz nebenbei auch, wie weit sie schon ist: "Ich bin in der 18. Woche schwanger. Der errechnete Geburtstermin ist der 26. Oktober", erzählte die Blondine. Zwar genieße sie die Zeit in anderen Umständen wieder einmal in vollen Zügen – etwas sei aber doch anders als bei ihrer ersten Schwangerschaft: "Ich habe dieses Mal ständig Heißhunger!", gibt sie zu.

Ob Birte sich nach der Geburt ihres zweiten Babys wohl eine Rückkehr zu ihrer "Alles was zählt"-Rolle der Lena Öztürk vorstellen kann? "Ich weiß es wirklich nicht. Es kann alles passieren", hatte sie die Frage noch im Juli 2020 in einem Interview mit der Agentur Picture Puzzle Medien beantwortet.

Instagram / birteglang Schauspielerin Birte Glang

Getty Images Birte Glang 2019 in Köln

Instagram / cheyennepahde Birte Glang, Cheyenne Pahde und Madeleine Krakor am Set von "Alles was zählt"

