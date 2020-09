Eine prominente Gründerin wagt sich in Die Höhle der Löwen! Kommenden Montag stellt Unter uns-Star Birte Glang (40) in dem beliebtem Tüftlerformat ihre Geschäftsidee vor: Move it Mama – ein Sportprogramm für werdende und frischgebackene Mütter. Manche Fans kennen die 40-Jährige wohl nur als Schauspielerin und Mama und wissen gar nicht, dass sie auch Unternehmerin ist. Da stellt sich bestimmt mancher die Frage: Wie schafft Birte es nur, ihren verschiedenen Berufen und ihrem Kind genügend Zeit zu widmen?

Promiflash hat anlässlich ihrer Teilnahme an "Die Höhle der Löwen" direkt bei der Seriendarstellerin nachgefragt! Ihre ehrliche Antwort: "Manche Abende sitze ich bis in den frühen Morgen, um allem gerecht zu werden." Dennoch würde Birte um nichts in der Welt tauschen wollen: "Solange ich alles mit so viel Spaß gewältigen kann, möchte ich auch nicht nur ein bisschen davon missen."

Kamen ihr ihre Erfahrungen mit TV-Kameras bei ihrem Auftritt in der Löwenhöhle zugute oder war sie aufgeregt? Tatsächlich Letzteres: "So etwas hatte ich zuvor noch nie gemacht. Da stehst du auf einmal vor fünf erfahrenen Unternehmern und sollst in wenigen Minuten deine Idee und Vision rüberbringen!", gesteht sie. "Das ist etwas anderes als eine Rolle zu spielen, die ein Drehbuchautor für mich geschrieben hat."

Und hilft die Tatsache, dass Birte eine bekannte Schauspielerin ist, ihr eigentlich dabei, ihr Geschäftsmodell zu etablieren? "Ja und nein. Ich habe manchmal vielleicht leichter einen Zugang zu Medien, als jemand, der völlig unbekannt ist. Aber auf der anderen Seite muss ich erst recht beweisen, dass Move it Mama by Birte Glang für Qualität steht", erklärt sie. "Ja, ich bin Schauspielerin, doch das ist hier eher Zufall. Ziel ist es, dass Move it Mama völlig unabhängig von mir als Marke stehen kann."

