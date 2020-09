In Die Höhle der Löwen wird bald ein bekanntes Gesicht zu sehen sein! Am kommenden Montag flimmert die fünfte Folge aus der neuen Staffel der Tüftler-Show über die TV-Bildschirme und wird für die Zuschauer wieder einige interessante Produktpräsentationen bereithalten. Dabei werden die Anhänger der Sendung eine Gründerin zu Gesicht bekommen, die in der deutschen Fernsehwelt keine Unbekannte ist: Die einstige Unter uns-Schauspielerin Birte Glang (40) stellt den Löwen ihre Geschäftsidee vor!

Doch was ist die Innovation des ehemaligen Daily-Soap-Stars? Unter dem Titel Move it Mama hat die Schauspielerin ein Fitnessprogramm für werdende und frischgebackene Mütter konzipiert. Wie einer Vox-Pressemitteilung zu entnehmen ist, entwickelte die 40-Jährige ein App mit speziellen Workouts, die für die unterschiedlichen Phasen einer Schwangerschaft ausgelegt sind und Mütter in der Zeit nach der Geburt körperlich fit halten sollen. Von den Löwen erhofft sich Birte ein Investment von 200.000 Euro. Im Gegensatz dazu bietet sie 15 Prozent ihrer Firmenanteile an.

In ihrer eigenen Schwangerschaft sei sie sehr unsicher gewesen, welche Fitnessübungen für sie am besten geeignet seien, erklärte Birte ihre Motivation hinter der Produktidee. Der beste Beweis, dass das Sportkonzept, das sie gemeinsam mit Ärzten und Hebammen entwickelte, funktioniert, dürfte wohl der knackige Body der Blondine sein. Im vergangenen Jahr hatte sich die 40-Jährige stolz im Playboy präsentiert und damals gegenüber Bild angegeben: "Die Aufnahmen sind ein Bekenntnis zu meinem Körper als Mutter, die einen gesunden Jungen zur Welt gebracht hat."

Instagram / birteglang Birte Glang, Schauspielerin

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Birte Glang bei "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Birte Glang in Berlin, 2014

