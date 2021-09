Endlich hieß es für die Stars wieder: In Schale schmeißen und über den roten Teppich flanieren, denn es stand ein wichtiger Termin an. Der Deutsche Fernsehpreis wurde am 16. September live verliehen. Für Fans hieß dies also: Alles was in der deutschen Fernsehlandschaft Rang und Namen hat, tummelt sich vor der Preisverleihung auf dem Red Carpet und präsentiert ganz besondere Outfits. Promiflash zeigt euch die schönsten Roben des Abends!

Einen Glanzauftritt auf dem roten Teppich legte unter anderem Moderatorin Victoria Swarovski (28) hin. Sie präsentierte sich in einem korallfarbenen Kleid mit hohem Beinschlitz. Auch die deutsche Fernsehmoderatorin Jennifer Knaeble (41) setzte auf einen edlen Look. Sie stolzierte in einem kurzen Kleid in Metallic-Optik mit langer Schleppe über den roten Teppich. Schauspielerin Wolke Hegenbarth (41) entschied sich hingegen für ein hochgeschlossenes Outfit, in dem sie jedoch nicht weniger Blicke auf sich zog. Die Beauty trug ein mit Rüschen besetztes bodenlanges Kleid.

Einen der schönsten Auftritte auf dem roten Teppich legten aber die schwangeren Promidamen hin. Die schwangere Jana Schölermann (34) erschien mit Ehemann Thore (36) auf dem Red Carpet. Im hautengen und bodenlangen blauen Kleid kam ihr Babybauch perfekt zur Geltung. Sängerin Sarah Engels (28) kam ebenfalls nicht ganz allein auf den roten Teppich. Stolz präsentierte sie in einem schwarzen Minikleid ihre Babykugel. Auch die schwangere Alles was zählt-Darstellerin Birte Glang (41) hüllte ihre Körpermitte in ein silbernes Glitzerkleid. Sie kam auf den roten Teppich mit ihrem Partner Moguai.

Einen der heißesten Looks des Abends legte zweifelsohne Nazan Eckes (45) hin. Die schöne Moderatorin trug ein sexy hautenges Kleid mit Cutouts und tiefen Ausschnitt. Ihre Haare schienen etwas angefeuchtet zu sein. Ließ sich die Beauty bei ihrem Outfit etwa vom einstigen Wet Look von Kim Kardashian (40) inspirieren? Auch Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (40) geizte auf dem roten Teppich nicht mit ihren Reizen. Sie überzeugte in einem bestickten, hautengen Kleid sowie passendem blauen Augen-Makeup.

Für einen Wow-Effekt sorgte ebenfalls TV-Sternchen Evelyn Burdecki (32). Verführerisch posierte sie in einem weißen Kleid mit tiefem Ausschnitt und hohem Beinschlitz für die Fotografen. Doch es müssen nicht immer schicke Kleider auf dem roten Teppich getragen werden, dachte sich wohl auch Moderatorin Katja Burkard (56). Die Blondine setzte auf die Farben weiß und Gold, indem sie einen weißen Blazer mit einer goldfarbenen Pailettenhose kombinierte – und dabei superelegant aussah! Welchen Look findet ihr am schönsten? Stimmt unten ab!

Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Anzeige

Getty Images Jennifer Knaeble im September 2021

Anzeige

Getty Images Wolke Hegenbarth, Schauspielerin

Getty Images Jana und Thore Schölermann beim Deutschen Fernsehpreis

RTL / Ralf Juergens Sarah Engels während ihrer Schwangerschaft beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Getty Images Moguai und Birte Glang in Köln, September 2021

Getty Images Nazan Eckes, Moderatorin

Getty Images Motsi Mabuse, TV-Star

Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Fernsehpreis in Köln, 2021

Getty Images Katja Burkard beim Deutschen Fernsehpreis in Köln, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de