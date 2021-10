Und da ist es auch schon! Im Mai dieses Jahres verkündete Birte Glang (41), dass sie in freudiger Erwartung ihres zweiten Nachwuchses ist. Die Schauspielerin, die dem breiteren Publikum vor allem aus der Vorabendsendung Alles was zählt bekannt sein dürfte, hatte damals verraten, sich in der 18. Woche ihrer Schwangerschaft zu befinden. Der errechnete Geburtstermin war der 26. Oktober. Doch Birtes Nachwuchs wollte offenbar früher auf die Welt!

Auf Instagram veröffentlicht die Blondine nun ein Foto direkt aus dem Krankenhaus, das sie mit ihrem Mann DJ Moguai und ihrem Neugeborenen zeigt. Dazu schreibt die stolze Mama: "Ich kann es selber noch gar nicht fassen und bin überglücklich, dass alles gut gegangen ist!" Mit den Worten "Schwups ist der kleine Mann geboren" verrät sie auch das Geschlecht ihres Kindes: Die Schauspielerin wurde erneut Mutter eines Sohnes und schenkte ihrem Erstgeborenen Cooper damit ein Brüderchen.

Dazu postet Birte einige Bilder, die ihren Followern einen Einblick in ihre Geburtsreise geben sollen. Ihr Sprössling kam in Beverly Hills in Amerika zur Welt. Um 23:02 Uhr Ortszeit war es soweit: "Der Kopf ist raus, der ganze Körper schnell hinterher."

Getty Images Birte Glang bei den Young ICONs Award im Februar 2017

Getty Images Moguai und Birte Glang in Köln, September 2021

Instagram / birteglang Birte Glang, Schauspielerin

