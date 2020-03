Weiß Katy Bähm (26) etwa buchstäblich, wo der Hase läuft? Heute Abend geht The Masked Singer in die dritte Runde. Nicht nur die Zuschauer rätseln fleißig mit, wer sich in den teils flauschigen, teils glitzernden oder gar stacheligen Kostümen versteckt. Auch die deutschen Promis wollen endlich wissen, welche ihrer Showbiz-Kollegen jede Woche eine verkleidete Performance abliefern. Queen of Drags-Teilnehmerin Katy glaubt, zumindest einen VIP schon erkannt zu haben. Für sie ist klar: Der Hase ist Klaudia Giez (23)!

Auf Promiflash-Nachfrage lässt die Drag-Künstlerin keinen Raum für Spekulationen: "Ich glaube, es ist Klaudia mit K." Katy sei der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin bereits privat begegnet und kenne sie von verschiedenen Events. Doch wie kommt die Berlinerin auf ihre Behauptung? "Die Haptik des Hasen ist sehr, sehr ähnlich mit der von Klaudia. Auch bei GNTM, da war sie auch schon so drauf." Daher steht für Katy fest: Das Häschen kann nur Klaudia sein.

Jury-Mitglied Rea Garvey (46) hatte eine andere Idee, wer sich als Langohr verkleidet haben könnte. "Wie heißt noch mal die Frau vom Wendler?", fragte der Musiker in der ersten Folge des einzigartigen Gesangswettbewerbs und spielte damit auf Michael Wendlers (47) Freundin Laura Müller (19) an. Aufgrund ihrer aktuellen Let's Dance-Teilnahme dürfte Rea mit seiner Mutmaßung allerdings eher irren.

Bieber, Tamara/ Action Press Katy Bähm bei der Preview von "Queen of Drags" in Berlin

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez im Januar 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius, ProSieben/Willi Weber Laura Müller und der "The Masked Singer"-Hase



