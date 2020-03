Hat sich Jasmin Wagner (39) bei Schlag den Star etwa selbst als The Masked Singer-Kandidatin enttarnt? Die Sängerin, auch bekannt als Blümchen, trat am Freitagabend in der ProSieben-Show gegen YouTuberin Dagi Bee (25) an – der sie sich später allerdings geschlagen geben musste. Aber ist das die einzige TV-Show bei der die Musikerin zurzeit mitmacht? Möglicherweise hat Jasmin sich dort auch als "The Masked Singer"-Sängerin verraten!

In der verrückten Gesangsshow performen Promis in ausgefallenen Kostümen. Die Zuschauer müssen dann erraten, wer sich unter welcher Maske verstecken könnte. Zu diesem Showkonzept sollten Jasmin und Dagi am Freitagabend eine Frage beantworten. Bei dem Spiel "Blamieren oder Kassieren" ging es darum, wer die Musikshow moderiert. Bei dieser Frage schauten sich die 39-Jährige und "Schlag den Star"-Moderator Elton (48) – der auch mal Gastjuror bei "The Masked Singer" war – verdächtig an und fingen an zu lachen. Vor allem Elton bekam einen regelrechten Lachflash. Was an dieser Frage so lustig war, konnten beide allerdings nicht so recht erklären. "Guck ich voll gerne. Ist eine super Sendung", versuchte Jasmin die Situation dann noch zu retten und blickte danach immer wieder verlegen nach unten. Aber wieso sorgt so eine simple Quizfrage bei den beiden für so viel Heiterkeit? Nimmt Jasmin etwa an der Show teil und sollte die Antwort daher wissen? Auf die richtige Lösung, Matthias Opdenhövel (49), sind am Ende übrigens weder Dagi noch Jasmin gekommen.

Tatsächlich fällt Jasmins Name beim Thema "The Masked Singer" nicht zum ersten Mal. Schon in der allerersten Folge vermutete Gastjurorin Carolin Kebekus (39), der ehemalige Teeniestar könnte unter dem Hasenkostüm stecken.

Anzeige

Schlag den Star, ProSieben "Schlag den Star": Dagi Bee gegen Jasmin Wagner

Anzeige

Christian Augustin/Getty Images Elton, TV-Moderator

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Hase



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de