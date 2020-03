Tom Brady (42) hat einen neuen Verein gefunden! Zwanzig Jahre lang stand der Footballspieler für die New England Patriots auf dem Feld. Mit seinem Team zog der gebürtige Kalifornier stolze neunmal in den Super Bowl ein – davon gewann die Mannschaft sechsmal das große Finale der Saison. Bei den Patriots erzielte der 42-Jährige die größten Erfolge seiner bisherigen Karriere. Dennoch kehrt er seinem Team nun den Rücken: Der berühmte Quarterback wechselt zu den Tampa Bay Buccaneers!

Für den Mann von Model Gisele Bündchen (39) startet ein neues Kapitel: "Ich beginne eine neue Footballreise und bin den Buccaneers dankbar, dass sie mir die Gelegenheit gegeben haben, das zu tun, was ich gerne tue", teilte Tom am vergangenen Freitag mit einem Instagram-Bild mit. Mit Stift in der Hand und einem breiten Lächeln im Gesicht macht sich der Sportler darauf bereit, seinen neuen Arbeitsvertrag zu unterzeichnen: "Ich freue mich darauf, all meine neuen Teamkollegen und Trainer zu treffen", kann es Tom offensichtlich kaum abwarten.

Im Footballsport sei es egal, wie erfolgreich ein Spieler in den vergangenen Jahren war. Deshalb will der Dreifach-Vater bei seinem neuen Verein in Florida jetzt umso mehr beweisen, was in ihm steckt: "Ich habe immer geglaubt, dass gut gemacht besser ist als gut gesagt, also werde ich nicht viel mehr sagen", meinte Tom.

