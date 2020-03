Viele The Masked Singer-Fans kannten Rebecca Immanuel nicht! Am Dienstag flimmerte die dritte Folge der beliebten Rate-Gesangs-Show über die deutschen TV-Bildschirme. Nachdem in den vergangenen zwei Wochen Sängerin Stefanie Heinzmann (31) und Model Franziska Knuppe (45) aus der Sendung geworfen wurden, musste nun auch die Göttin abtreten. Unter dem goldenen Ganzkörper-Outfit steckte die Tatort-Schauspielerin Rebecca Immanuel – und genau das löste bei vielen Fans große Enttäuschung aus!

In den Facebook-Kommentaren zu einem Promiflash-Beitrag starteten die User eine hitzige Diskussion darüber, ob Rebecca die richtige Wahl für die Show war. Viele konnten mit der 49-Jährigen nur wenig anfangen: "Keine Ahnung, wer das ist! Deswegen finde ich 'The Masked Singer' echt langweilig! Weil man die meisten 'Stars' gar nicht kennt!" Das sah ein anderer Zuschauer genauso: "Schade, wird echt nicht besser mit den 'Promis'. Die Show hätte eigentlich viel mehr Potenzial, um uns zu überraschen." Bisher konnte offenbar nur ein freiwillig ausgeschiedener Sänger die User begeistern: "Ganz ehrlich, außer Angelo Kelly (38) ist keine 'Berühmtheit' dabei."

Einige Fans sprangen jedoch für die aus der Show gewählte "The Masked Singer"-Teilnehmerin in die Bresche: "Schade, dass es die Göttin traf. Ich fand sie super. War aber sehr überrascht. Mit Rebecca Immanuel hatte ich nicht gerechnet. Sie ist mir aber als Schauspielerin bekannt." Auch einem anderen Zuschauer war der Name der Brünetten sehr wohl geläufig: "Rebecca Immanuel ist eine sehr gute Schauspielerin und aus vielen Serien bekannt!"

Anzeige

Instagram / rebeccaimmanuel.official Rebecca Immanuel im September 2019

Anzeige

Getty Images Rebecca Immanuel im Februar 2004 in Berlin

Anzeige

Instagram / rebeccaimmanuel.official Rebecca Immanuel im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de