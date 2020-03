Janine Pink (32) hat keine Lust, bei Promis unter Palmen auf die Barrikaden zu gehen! Heute Abend startet endlich das lang ersehnte Reality-Format, in dem zehn Promis für das Preisgeld von 100.000 Euro jede noch so aberwitzige Challenge mitmachen. Zudem leben die VIPs dabei alle unter einem Dach. Schon der Trailer zeigte: Es kracht ordentlich zwischen den Berühmtheiten. Gegenüber Promiflash hat Janine nun verraten, dass sie sich dabei aber raushalten wollte!

Zurück von den Dreharbeiten und kurz vor TV-Start plauderte Janine mit Promiflash darüber, wie heftig die Stimmung zwischen den Promis unter Palmen wohl eskaliert. "Es wird mega-explosiv. Da waren ja sehr viele Alphatiere, sehr viele Leute mit einem großen Ego dabei. Ich habe immer versucht, mich – so gut es geht – aus den größten Streitigkeiten herauszuhalten, weil ich kein streitsüchtiger Mensch bin", stellte sie klar. Man könne sich als Zuschauer allerdings schon darauf einstellen, dass es ordentlich knallen werde.

In der Villa fehlte es den Stars eigentlich an nichts. Im Nachhinein hätte Janine ihren Kollegen gerne einen kulinarischen Tipp gegeben, der die Situation womöglich beruhigt hätte: "Da sind schon viele Kandidaten dabei gewesen, die besser mal ein Snickers gegessen hätten!" Die 32-Jährige bereut es aber nicht, am Projekt teilgenommen zu haben, denn: "Ich bin ein Mensch, der gerne das Abenteuer sucht. Ich stürze mich gerne in neue Dinge hinein. Das war ein Projekt, das noch nie vorher im deutschen Fernsehen gelaufen ist. Das fand ich mega-spannend." Wer wissen will, was abgeht, sollte heute Abend um 20.15 Uhr Sat.1 einschalten.

SAT.1 / Richard Hübner Die zehn Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink auf Fuerteventura

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, "Promi Big Brother"-Siegerin von 2019



