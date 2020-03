Kommt es bei Promis unter Palmen sogar zu Handgreiflichkeiten? In wenigen Tagen startet endlich die neue Reality-TV-Show, in der zehn Prominente in verschiedenen Challenges um ein Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen. Der Trailer zur Show verspricht bereits eine Menge Beef. Vor allem Désirée Nick (63) und Claudia Obert scheinen sich mächtig in die Haare zu bekommen. Aber wie sehr eskaliert der Streit zwischen den beiden wirklich? Das verrät Mitstreiter Bastian Yotta (43) im Promiflash-Interview.

"Wenn eine Frau, die sich hier als Grand Dame verkauft, fast handgreiflich wird in einer TV-Show, in der man auch Vorbild sein muss für andere, die zuschauen, dann finde ich das unterste Gürtellinie", wettert der Ex-Dschungelcamper gegen Konkurrentin Désirée. Was genau zwischen der Schauspielerin und Claudia vorgefallen ist, erzählt Bastian nicht. Klar ist nur: Zwischen den beiden müssen ordentlich die Fetzen geflogen sein. "Also die Désirée Nick sollte eigentlich den Intellekt haben, sich mit ihren Worten zu verteidigen und nicht mit Gewalt. Das war enttäuschend und unterstes Niveau", meckert Yotta weiter.

Dass der Streit zwischen den beiden Frauen hundertprozentig echt war, davon ist Bastian allerdings noch nicht überzeugt. Zumindest bei Désirée könnte er sich auch ein falsches Spiel vorstellen: "Bei der Désirée Nick bin ich immer hin und her gerissen zwischen dem, was inszeniertes Theater ist und, was wirklich frustrierte alte Frau ist."

SAT.1 / Richard Hübner Die zehn Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Instagram / yotta_university Bastian Yotta im Juli 2019

Action Press / Frederic Kern / Future Image Désirée Nick im Juni 2019 in Berlin



