So langsam nähert sich Angelina Heger (28) der Zielgeraden! Für die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin könnte es aktuell wohl kaum besser laufen: Nicht nur, dass vor wenigen Wochen ihr Partner Sebastian Pannek (33) im Urlaub um ihre Hand angehalten hat – die beiden werden außerdem schon bald zum ersten Mal Eltern. Den genauen Geburtstermin verrät Angelina zwar nicht, aber immerhin gibt sie nun ein Update, in welchem Monat sie ist.

Während andere werdende Promi-Mamas ihre Fans mit regelmäßigen Bauch-Updates und Posts auf dem Laufenden halten, sind bei Angelina solche Beiträge in der Regel vergebens zu finden. In ihrer Instagram-Story gibt die 28-Jährige nun allerdings preis, dass sie bereits im letzten Trimester ihrer Schwangerschaft angekommen ist. "Acht Monate mit meiner kleinen Liebe", schreibt sie und streichelt sich dabei liebevoll über ihren Bauch, der in den vergangenen Wochen offenbar einen gewaltigen Schub gemacht hat.

In der darauffolgenden Sequenz lässt Angelina ihre Community zudem an einem sehr intimen und privaten Moment teilhaben: Sie filmt sich beim Frauenarzt, während sie an einem Wehenschreiber liegt. "Ganz normale Routine", klärt die Schwangere zu der Aufnahme auf.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Influencerin

Instagram / angelinaheger Angelina Hegers Babybauch im achten Monat

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger, Januar 2020



