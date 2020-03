Meryem Martin hat das Geschlecht ihres ungeborenen Babys verraten! Die amtierende Miss Bremen hatte Mitte Februar verkündet, dass sie schwanger ist. Nur wenige Tage später präsentierte sie auch ganz stolz ihren kleinen Babybauch – und zwar auf der diesjährigen Miss Germany-Wahl! Zu dem Zeitpunkt war sie bereits im vierten Monat. Wenige Wochen später lüftet die Beauty nun das Geheimnis um das Geschlecht ihres Kindes: Es wird ein Mädchen!

"Murmel ist eine Murmeline", schreibt Meryem auf Instagram zu einem Foto mit ihrem Partner Jesús. Das Paar lacht überglücklich, während die zukünftige Mutter einen rosafarbenen Luftballon in den Händen hält. "Gestern an meinem Geburtstag hat meine Familie uns das schönste Geschenk überhaupt gemacht und es uns auf eine ganz besondere Art und Weise mitgeteilt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer dass ich endlos glücklich bin, sie zu haben", erzählt sie.

Ihre Follower sind total aus dem Häuschen und überladen die Kommentarspalte mit Glückwünschen. Ein User witzelt auch: "Die neue Miss Germany 2041 ist schon bald da." Tatsächlich hat es für Meryem bei dem Schönheitswettbewerb nicht für das Siegertreppchen gereicht. Sie musste sich gegen Leonie von Hase geschlagen geben.

Instagram / meryem_martin Meryem Martin, Miss Bremen 2020

Instagram / meryem_martin Meryem Martin und ihr Freund Jesús im März 2020

Instagram / leonievonhase Leonie von Hase, Miss Germany 2020



