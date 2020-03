Kelly Ripa kann ihre grauen Haare bald nicht mehr so gut verstecken – macht sich jetzt aber einen Spaß daraus! Die Schauspielerin verzückt ihre Fans auch mit 49 Jahren stets mit einer makellosen blonden Mähne. Dass dabei ein Friseur etwas nachhilft, hat sich die Community sicher schon gedacht, jetzt zeigt die Riverdale-Darstellerin, dass das tatsächlich der Wahrheit entspricht: Weil Kelly momentan nicht zum Stylisten gehen kann, zeigt sie im Netz, wie ihr grauer Ansatz wächst!

"Haaransatz-Update, Woche eins", schreibt die Moderatorin zu einem Schnappschuss in ihrer Instagram-Story. Darauf trägt sie nach dem Duschen einen Mittelscheitel – und gut zu erkennen ist das erste Stückchen grauer Ansatz, der sich von ihren goldblonden Haaren absetzt. Weil sie in der derzeitigen Situation die meiste Zeit zu Hause bleibt und keine Friseur-Termine in naher Zukunft wahrnimmt, wird sie ihre Fangemeinde wahrscheinlich über die weiteren Veränderungen auf ihrem Kopf auf dem Laufenden halten.

Zwar muss die US-Amerikanerin auf ihre Beauty-Behandlungen verzichten, ihr Publikum kann sich jedoch darüber freuen, dass ihre beliebte Talkshow "Live! With Kelly and Ryan" weiterhin zu sehen sein wird. Am vergangenen Sonntag verriet Kelly auf Social Media, dass sie und ihr Co-Moderator Ryan Seacrest (45) aus ihren jeweiligen Homeoffices senden werden.

Getty Images Kelly Ripa im Dezember 2019

Getty Images Kelly Ripa im Februar 2020

Getty Images Kelly Ripa im September 2019



