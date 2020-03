Schauspielerin Amber Heard (33) ist wieder glücklich vergeben. Bereits im Januar wurde die Ex-Frau von Schauspieler Johnny Depp (56) mit ihrer neuen Flamme Bianca Butti beim "Womens March" gesehen. Im Februar feierten die beiden dann gemeinsam auf einer Pre-Oscar-Party. Jetzt wurden die zwei erneut händchenhaltend in Kalifornien abgelichtet. Dabei wird deutlich: Amber und Bianca sind immer noch richtig happy miteinander.

Wie Daily Mail berichtet, wurden die beiden kürzlich zusammen beim Shoppen gesichtet. Amber war bei dem Einkaufsbummel lässig in Jeans, Gummistiefel und Pulli gekleidet, während ihre Freundin Bianca sich für Boots und Lederjacke entschieden hatte. Gemeinsam ging das Paar in Los Angeles in einem Baumarkt einkaufen. Als sie den Laden wieder verließen, war ihr Einkaufswagen mit Pflanzen und Kaminholz gefüllt. Für wessen Wohnung sie die Artikel geshoppt hatten, bleibt offen.

Mittlerweile gilt auch in Kalifornien die Regel des Social Distancing. Dennoch lassen sich die beiden die Zeit zu zweit nicht nehmen: Erst kürzlich führten sie Biancas Hund aus. Auf Instagram zeigte Amber schließlich, wie sie sich die Zeit nach dem Spaziergang vertrieb: Sie pflückte Orangen in ihrem Vorgarten.

MEGA Amber Heard und Bianca Butti bei einer Pre-Oscar-Party in L.A. im Februar 2020

Getty Images Amber Heard bei einer Party für "Parasite" in L.A. im Februar 2020

Instagram / amberheard Amber Heard im März 2020



