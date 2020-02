Kann es etwa Liebe sein zwischen der Kamerafrau und der Schauspielerin? Anscheinend umwirbt der Hollywoodstar Amber Heard (33) die Frau hinter der Linse, Bianca Butti, gerade richtig. Einen Monat nachdem sie schon zusammen Hand in Hand beim Womens March in Los Angeles gesichtet wurden – entdeckten Paparazzi sie nun gemeinsam auf einem Hollywood-Event. Auf einer Pre-Oscar-Party wurde das Paar nun wieder händchenhaltend abgelichtet.

Für ihr Date schlüpfte der "Aquaman"-Star in ein figurbetontes schwarzes Satinkleid. Ihre blonde Lockenmähne trug sie dazu sexy zerzaust mit passendem tiefroten Lippenstift. Ihre Partnerin rockte hingegen einen schwarzen Hosenanzug gepaart mit einem hochgeschlossenen weißen Hemd. Das Ensemble wurde komplettiert von spitzen, durchsichtigen Loafern. Ein Insider erzählte der US Weekly, dass die beiden in einer ernsthaften Beziehung seien. "Amber versucht sie nicht geheim zu halten. Sie fühlt sich wohl damit, Bianca ihre Zuneigung in der Öffentlichkeit zu beweisen", plauderte die Quelle aus.

Diese Schnappschüsse tauchen nur Tage nachdem die Daily Mail explosives Audiomaterial von der 33-jährigen Blondine veröffentlichte auf. Darauf zu hören ist, wie die "Magic Mike XXL"-Darstellerin zugibt, ihren Ex-Mann Johnny Depp (56) geschlagen zu haben. Das ehemalige Paar befindet sich drei Jahre nach ihrem Ehe-Aus noch immer in einem Gerichtsverfahren, wegen vermeintlicher häuslicher Gewalt.

ActionPress Bianca Butti und Amber Heard beim "Womens March" in L.A. im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Amber Heard auf dem Tribeca Filmfestival in NYC im April 2019

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard auf der "3 Days to Kill"-Premiere in L.A. im Februar 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de