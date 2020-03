Bei Christin Kaeber purzeln gewaltig die Pfunde! Anfang März wurde die Influencerin zum allerersten Mal Mutter – seitdem hält Töchterchen Nia die Familie gehörig auf Trab. Trotz Baby-Alltag versucht sie, ihre Fans regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen und teilte sogar schon die ersten Fotos ihrer kleinen Maus. Vor wenigen Stunden kam Christin dann mit einem brandneuen Update um die Ecke: Diesmal ging es allerdings nicht um ihre Kleine, sondern um ihren After-Baby-Body.

"Es ist so unfassbar, was der weibliche Körper leistet, schaut mal", begann die frischgebackene Mama ihr Body-Update in ihrer Instagram-Story, während Baby Nia friedlich in ihren Armen liegt. Obwohl sie es nicht darauf angelegt hat, hat sich in den vergangenen Wochen bereits einiges auf der Waage getan: Schon mehr als zehn Kilo hat die Blondine in noch nicht einmal einem Monat abgenommen: "Ich hab fast so gut wie gar keinen Bauch mehr, aber der ist auf gar keinen Fall fest, sondern noch ganz weich. Da muss auf jeden Fall Sport her."

Noch ist es für Christin etwas zu früh, um sportlich wieder voll durchzustarten, immerhin ist die Geburt erst knapp drei Wochen her. Doch im Moment verbringt sie sowieso am liebsten Zeit mit ihrer Tochter und ihrem Freund Leons – da kann das Gym guten Gewissens noch ein Weilchen warten.

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Januar 2020

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Freund Leons und Baby Nia



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de