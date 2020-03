Jan Leyk (35) hat sich nach Oliver Pocher (42) offenbar auch zum Online-Ordnungsamt für Influencer ernannt. Nachdem er scharf gegen die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Angelina Heger (28) geschossen hatte, setzten sie und ihr Liebster Sebastian Pannek (33) sich zur Wehr. Es folgte eine unschöne Social-Media-Schlammschlacht. Jetzt hat sich der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller ein neues Oper ausgesucht. Er disst in einem neuen Video den Rosen-Boy Michael Bauer (29).

Auf Instagram bewerben der Bayer und seine Freundin Stephi ein Zahnbleiche-Mittel mit den Worten: "Ja, Leute! Wir machen jetzt etwas, damit wir euch noch mehr anstrahlen können, und zwar für unsere Zähne." Danach brechen die beiden in Gelächter aus. Für Jan ein gefundenes Fressen – er schnappte sich den Clip und schnitt sich kurzerhand selbst mit hinein. In der neuen Variante versucht er, in verschiedenen Alltagssituation das Lachen von Michi und Stephi wiederzugeben. Abwechselnd sieht man dann entweder ihn oder das Influencer-Paar beim Lachen.

Bei seinen Followern kommt das Parodie-Video sehr gut an: "Ich mache Pipi in die Hose", oder "Überragend", lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tonus unter dem Video-Beitrag treffen.

Anzeige

Instagram / magic90mike Michi Bauer, Reality-Star

Anzeige

Instagram / jan_leyk_official Jan Leyk, März 2020

Anzeige

Instagram / magic90mike Michi Bauer



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de