Steht Let's Dance jetzt etwa kurz vor dem Aus? Seit einigen Wochen kämpfen die verbliebenen Promis und Tanzprofis um den Titel "Dancing Star 2020". Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage tanzen die Paare mittlerweile vor leeren Rängen und müssen sich trotz der kritischen Situation tagtäglich beim Training abrackern. Zu viel für manche? Offenbar ja! Mittlerweile denken einige Tänzer wohl übers Aussteigen nach!

Dies berichtet jetzt Bild und beruft sich dabei auf Aussagen eines "Let's Dance"-Profis, der anonym bleiben will. "Es gibt bei uns zwei Gruppen mit jeweils fünf Leuten. Aber die, die aufhören wollen, werden mehr", gibt dieser offen preis. Die Tanz-Coaches seien mittlerweile ziemlich verzweifelt, da es aktuell viele strenge Auflagen gebe. "Es ist verboten, sich mit mehr als zwei Personen zu treffen. Aber wir sind zu fünft in der Tanzschule in engen Räumen, mit Tanzpartnerin, Kameramann, Tonassistenten und Realisator."

Auch der nötige Abstand, der in diesen Tagen gefordert ist, kann angeblich nicht immer eingehalten werden. "Die Friseure und Maskenbildner haben teilweise keine Handschuhe an, behandeln aber viele mit den gleichen Pinseln. Wir werden in Shuttles mit bis zu acht Leuten ins Studio zur Liveshow gefahren", berichtet der Profi weiter. Mittlerweile soll bereits eine Tänzerin krank sein, die möglicherweise Corona-Symptome zeige. Einen Test solle sie aber nicht machen.

Und was sagt RTL? Wäre ein Ausstiegswunsch vertraglich möglich? Ein Sendersprecher sagt dazu: "Rein theoretisch würden wir solche Wünsche respektieren und gemeinsam eine Lösung finden."

