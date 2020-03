Unbedingt nachmachen! Im Kampf gegen die Langeweile in der Quarantäne zeigen die Stars in den USA viel Kreativität, um ihren Alltag neu zu gestalten. Einige von ihnen haben ganz besonders lustige Einfälle, damit ihnen zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt: Von TikTok bis hin zum privaten Klein-Zoo ist alles dabei: So vielseitig vertreiben sich die VIPs jetzt ihre Zeit in den eigenen vier Wänden!

Anthony Hopkins (82) spielt seiner Katze am Klavier vor. Am Mittwoch teilte der Schauspieler ein Video auf seinem Instagram-Account. Darauf sitzt er mit seiner Katze Niblo auf dem Schoß zu Hause am Klavier und spielt ihr ein Lied vor. Darunter schreibt der 82-Jährige scherzend: "Niblo achtet darauf, dass ich gesund bleibe. Im Gegenzug entertaine ich ihn etwas...Katzen."

Arnold Schwarzenegger (72) verbringt seine Zeit in den eigenen vier Wänden auf sehr ungewöhnliche Art und Weise: Und zwar mit seinen zwei haarigen Freunden – seinem Esel Lulu und seinem Pony Whiskey. Freundin Heather filmt das Szenario. "Das ist das, was wir tun. Wir gehen nicht raus. Wir gehen nicht in Restaurants. Wir machen hier nichts derartiges mehr", kommentiert der "Terminator"-Star sein Instagram-Video.

Sängerin JLo (50) und ihr A-Rod (44) lassen sich von ihren Kindern bedienen – natürlich nur im Spaß. Unter ein gepostetes Video, auf dem Jennifers Söhnchen Maximilian mit einem Tablett im Arm auf deren Verlobten zufährt, schreibt die Sängerin auf Instagram schmunzelnd: "Wir können leider nicht auswärts essen, aber der Service und die Unterhaltung hier sind sehr gut."

Ellen DeGeneres (62) puzzelt einfach mal drauf los. Zu einem Video, dass von ihren Show-Kollegen auf Instagram geteilt wurde, versucht sie ein Puzzle mit 4000 Teilen zusammen zu setzen. "Ich bin gelangweilt, ich denke jeder ist gerade gelangweilt", kommentiert die Moderatorin das Video humorvoll.

Und auch Tik Tok ist zur Zeit ein beliebter Zeitvertreib für etliche Stars. Jessica Alba (38) und ihre Kids halten sich mit den Tänzen fit und haben coole Moves drauf. Justin (26) und Hailey Bieber (23) denken sich lustige Choreographien aus und tanzen in Jogginganzug und Schlafhose im Wohnzimmer wild drauf los. Und Cara Delevingne (27) und Freundin Ashley Benson (30) haben große Freude beim Imitieren einer Keeping up with the Kardashians-Szene.

