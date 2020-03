Werden die gerade erst aufkeimenden TV-Pläne damit sofort im Keim erstickt? Promiflash hatte aus Produktionskreisen erfahren, dass Sarah (28) und Dominic Harrison (28) aktuell das Angebot eines Fernseh-Duells mit Oliver Pocher (42) vorliegt. Ob und wie das YouTube-Paar auf die Anfrage reagiert hat, war noch nicht bekannt. Trotzdem haben sich die Promiflash-Leser bereits eine Meinung zur möglichen TV-Show gebildet – und die fällt ziemlich eindeutig aus!

7.542 Leser (Stand: 26. März, 14:30 Uhr) stimmten ab. 6.507 Personen und damit 86,3 Prozent der Voter entschieden sich in Bezug auf die Frage "Pocher vs. Harrisons: Was würdet ihr von einem TV-Duell halten?" für die Antwort: "Mir reicht dieses Thema langsam. Jetzt auch noch eine Show? Nein danke!" Nur 1.035 Leser, also 13,7 Prozent, klickten auf: "Ich fände das richtig cool, würde sicher total unterhaltsam werden!" Auf ein Pocher-Harrison-Duell im Fernsehen haben also die wenigsten User Lust.

So geht es offenbar auch Dominic Harrison selbst. Auf Instagram repostete er den Promiflash-Artikel und schrieb dazu: "Für uns ist das Thema durch." Oli hat bisher noch kein Statement abgegeben.

Sarah und Dominic Harrison mit Mia Rose, Oktober 2019

Oliver Pocher, Komiker

Dominic und Sarah Harrison



