Kurz vor der Entbindung entspannt Jodie Turner-Smith (33) noch mal ausgiebig bei bestem Wetter im Freien! Mittlerweile kann es jeden Moment so weit sein: Die Laufstegschönheit und ihr Mann Joshua Jackson (41) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Zeit zu zweit genoss das Paar bis vor Kurzem noch in vollen Zügen – Mitte März wurde die baldige Mama mit ihrem Liebsten von Paparazzi bei einem relaxten Date erwischt. Nun ist sie situationsbedingt sehr viel zu Hause, aber auch dort fühlt Jodie sich natürlich wohl: Jetzt gönnte sie ihrer Babykugel eine große Portion Vitamin D in Form von Frühlingssonne!

"Alle lieben den Sonnenschein", schreibt Jodie zu einem Foto von ihrer kugelrunden Körpermitte in ihrer Instagram-Story aus dem heimischen Garten in Los Angeles. Gleichzeitig wünscht sie ihren knapp 189.000 Followern einen schönen Tag und hofft, dass sich die meisten von ihnen, ebenso wie sie, zu Hause aufhalten. Der werdende Papa verriet kürzlich im Interview mit NBC Access, dass das Baby am 1. April zur Welt kommen soll.

Dass Jodie und der "Ocean’s Eleven"-Darsteller sich auf ein Mädchen freuen dürfen, rutschte der gebürtigen Britin scheinbar aus Versehen im Fernsehen raus. Als sie im vergangenen Februar in der Graham Norton Show zu Gast war, sagte sie ganz beiläufig: "Ich glaube, ihr ist gerade langweilig." Wie die Kleine heißt, werden die Eltern aber sicher noch bis zur Geburt noch für sich behalten.

Anzeige

Instagram / jodiesmith Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson

Anzeige

Dean / Rachpoot / MEGA Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith im März 2020

Anzeige

Getty Images Jodie Turner-Smith im Februar 2020

Glaubt ihr, dass Jodie und Joshua den Namen ihrer Tochter bald nach er Geburt bekannt geben werden? Ganz sicher! Nein, ich denke, damit lassen sie sich noch Zeit! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de