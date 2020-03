Seit Dezember 2019 ist bekannt, dass Joshua Jackson (41) und Jodie Turner-Smith (33) miteinander verheiratet sind. Das Paar schritt klammheimlich vor den Traualtar und überraschte damit seine Fans. Vor einigen Wochen gab es dann erneut überraschende News: Der Schauspieler und das Model erwarten ein Kind. Jodies Babybauch nach zu urteilen, kann es bis zur Geburt nicht mehr lange dauern. So kurz davor genossen Jodie und Joshua jetzt noch einmal ein relaxtes Date zusammen!

Paparazzi lichteten das ziemlich entspannt wirkende Paar am Donnerstagabend auf dem Weg zum Dinner ab. Die werdende Mama hatte ihre Schwanger-Kurven dabei in einen braunen Teddy-Mantel gehüllt und trug dazu einen legeren Hoodie. Ihr Gatte ging es klamottentechnisch mindestens genauso locker an – der Ex von Hollywoodstar Diane Kruger (43) kombinierte eine dunkelblaue Cargo-Jacke zu einer schwarzen Jeans und einem weißen T-Shirt.

Erst kürzlich hatte Jodie ein bis dato gut gehütetes Detail zu ihrem Nachwuchs verraten: das Geschlecht! Bei der Graham Norton Show plauderte die 33-Jährige dies aus Versehen aus, nachdem Jim Carrey (58) einen Witz über die Geburt gemacht hatte. "Ich glaube, ihr ist gerade langweilig", meinte Jodie ganz unverblümt. Sie und Joshua erwarten also ein Mädchen.

MEGA Jodie Turner-Smith in Los Angeles, März 2020

MEGA Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson in Los Angeles, März 2020

Getty Images Jodie Turner-Smith im Februar 2020

