Berlin - Tag & Nacht ist eine der erfolgreichsten, wenn nicht sogar die erfolgreichste Soap bei RTL2. Seit 2011 begleiten die Zuschauer Papa Joe, Krätze, Basti und Co. in allen Höhen und Tiefen. Jetzt können sich die Fans über eine megacoole Überraschung freuen. Denn ab Montag, 30. März 2020, gibt es die Serie in einer ganz neuen Form zu sehen: Die Daily wird künftig live gespielt und im TV übertragen!

Es ist eine absolute Sensation: Die "Berlin - Tag & Nacht"-Stars werden live aus der Berliner WG senden. Dabei führen die Lieblinge der Serie im ständigen Wechsel durch die Show und quatschen via Fernschalte mit ihren Kollegen und sogar mit Zuschauern. Und das Beste: Es wird Überraschungsgäste geben! Den Moderationsauftakt in Deutschlands beliebtester TV-WG machen Laura Maack alias Paula und Manuel Denniger (29) alias Rick.

Während der Live-Übertragung stellen sich die Schauspieler den Fragen der Fans und geben dabei gerne Tipps, Tricks und Hacks für den Social-Distancing-Alltag. Live on air geht die WG um 19:00 Uhr. Danach kann man sich die Folgen auf TVNow ansehen.

Die "Berlin - Tag & Nacht"-Besetzung Ende 2019

Joe und Peggy von "Berlin - Tag & Nacht"

Nik, Kim, Toni und Connor von "Berlin - Tag & Nacht"

