Ist ihre Liebe also doch für die Ewigkeit? Seit einiger Zeit steht das einstige Berlin - Tag & Nacht-Traumpaar Peggy (Katrin Hamann, 31) und Joe (Lutz Schweigel) wieder im Fokus des Geschehens. Nachdem die Blondine von einem Auto erfasst wurde, bangte Joe um das Leben seiner einstigen Ehefrau – und erkannte dabei auch, dass Peggy genau die Person ist, mit der er den Rest seines Lebens verbringen möchte. Deshalb machte der Muskelmann nun erneut Nägel mit Köpfen: In der heutigen Sendung stellte Joe der gelernten Kosmetikerin wieder die Frage aller Fragen!

Joe setzte für seine Liebste alle Hebel in Bewegung! Für sie mietete er extra ein Autokino sowie einen klassischen amerikanischen Oldtimer und bastelte ein romantisches Video. Auch wenn nicht alles zuerst ganz nach Plan laufen wollte – letztendlich bleibt diese Liebesgeste wohl unvergessen: Denn Peggy staunte nicht schlecht, als auf der riesigen Kino-Leinwand dann viele süße Pärchenbilder der beiden erschienen und Joe ihr anschließend per Videonachricht romantische Worte entgegensäuselte: "Uns musste das Schicksal einfach zusammenführen und das Schicksal hat auch gesagt, dass wir zusammengehören! Es war schlimm, dass ich dich erst verlieren musste, um zu begreifen – aber jetzt ist es mir sonnenklar!"

Als Joe ihr dann höchstpersönlich die Ringe entgegenstreckte, brachen alle Dämme: Peggy weinte, schluchzte – und nahm den Antrag selbstverständlich an! Ihr "Ja, ich will" war dann auch direkt der Startschuss für eine riesige Party: Mit Ballons und reichlich Jubel feierten Krätze, Schmidti, Alina und Co. die Traum-Turteltauben!

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Katrin Hamann (Peggy) und Lutz Schweigel (Joe) bei "Berlin - Tag & Nacht", Folge 2.000

Facebook / Berlin - Tag & Nacht Joe und Peggy von "Berlin - Tag & Nacht"

Facebook / Berlin - Tag & Nacht Peggy und Joe von "Berlin - Tag & Nacht"

