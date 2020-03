Prinz Louis (1) verzaubert die Royal-Fans! Der kleine Sohn von Herzogin Kate (38) und Prinz William (37) ist aktuell der jüngste Blaublüter in der direkten Thronfolge. Aufnahmen des Urenkels von Queen Elizabeth II. (93) sind aufgrund seines zarten Alters von nicht einmal zwei Jahren rar gesät. Doch nun gibt es endlich neue und sogar bewegte Bilder von Louis – und der ist schon richtig groß geworden!

Via Instagram veröffentlichten Kate und William am Donnerstagabend ein knuffiges Video ihrer drei Kinder: Gemeinsam mit seinem Bruder George (6) und Schwester Charlotte (4) steht Louis auf einer Wiese und klatscht laut in die Hände. Damit wollen die drei Sprösslinge Ärzten, Krankenschwestern und weiteren Helfern in der aktuellen kritischen Gesundheitslage danken. Doch neben der niedlichen Geste fällt in dem Clip vor allem auf: Louis ist schon ein echtes Kleinkind – von dem Baby aus dem vergangenen Jahr ist nichts mehr zu sehen!

Die Fans der Cambridges sind von diesem niedlichen Video total begeistert: "Das ist so verdammt süß. Ich kann nicht mehr!", kommentierte ein Follower den Beitrag, ein anderer schrieb: "Das ist so süß. Will und Kate erziehen die drei wirklich gut!"

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George im März 2020

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit seinen Kindern Louis, Charlotte und George

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis



