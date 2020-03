Sarah Lombardi (27) und Julian Büscher präsentieren sich nun offen vor der Kamera! Seit Januar wird wild über das Liebesleben der Sängerin diskutiert. Grund dafür ist der 26-jährige Fußballprofi, den sie sogar bereits in aller Öffentlichkeit geküsst hat. Auf ein offizielles Paar-Outing warten Sarahs Fans allerdings vergeblich. Doch langsam ist das auch gar nicht mehr nötig, denn nun liefern die Turteltauben einen erneuten Hinweis: Die beiden zeigen sich im Netz beim gemeinsamen Training!

Am Donnerstagmorgen sind Sarah und Julian schon fleißig aktiv, wie die 27-Jährige ihrer Community in ihrer Instagram-Story präsentiert. Egal, ob Arm- oder Bauchtraining – Seite an Seite kommen die Musikerin und der Kicker ordentlich ins Schwitzen. "Ich war schon richtig sportlich heute Morgen, aber jetzt wird erst mal gefrühstückt", erklärt sie im Anschluss. Julian repostete ihr gemeinsames Work-out zwar auf seinem Profil, doch auf einen offiziellen Liebesbeweis von ihrer Seite müssen ihre Fans immer noch warten.

Viele deuteten auch schon einen Post von Julian als eindeutiges Indiz für eine Liebesbeziehung. So hatte der Dribbler Anfang März ein Foto von sich mit einem Smartphone in der Hand geteilt. Das Besondere an dem Bild: Auf dem Bildschirm ist Sarah zu erkennen. "15.12.19", schrieb er dazu. Ob das etwa der Tag ist, an dem ihre Liaison begonnen hatte?

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Julian Büscher im März 2020

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Julian Büscher im März 2020

Instagram / julbue Julian Büscher, Fußballer



